Stagione deludente per lo United, Solskjaer: “differenza enorme rispetto a quando giocavo”

Stagione deludente per il Manchester United, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, in questi mesi sulla panchina dei Red Devils, si è fatto un’idea sul futuro. “La differenza e’ enorme rispetto a quando giocavo. Allora eravamo una-due squadre a giocarcela, noi e l’Arsenal o il Chelsea. Adesso ci sono almeno sei squadre che possono puntare a vincere dei trofei. Il Leicester ha vinto un campionato, l’Everton e’ sempre li’ e ci sono 10 squadre che possono ambire all’Europa – sottolinea il tecnico norvegese – Il City ha vinto quest’anno e puo’ fare il ‘treble’, Liverpool e Tottenham sono in finale di Champions e Arsenal e Chelsea in quella di Europa League, significa che siamo in competizione con le migliori squadre al mondo e non e’ una sfida che prenderemo alla leggera”.

“Ho imparato in questi mesi che non mi piace perdere, mi piace vincere. Abbiamo iniziato alla grandissima, i ragazzi sono stati incredibili quando sono arrivato ma il calcio e’ duro, non puoi aspettarti che tutto vada sempre bene e si impara molto dai momenti difficili. E’ li’ che cominci a pensare a chi puo’ fare il passo successivo perche’ abbiamo bisogno di salire di livello”.