Valzer allenatori, la decisione di Gasperini! Intreccio Samp-Bologna-Roma-Milan

VALZER ALLENATORI – Nella serata di ieri è andata in archivio la stagione valida per il campionato di Serie A, sono arrivati gli ultimi verdetti con la qualificazione in Champions League dell’Inter e la retrocessione in Serie B dell’Empoli. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione, le prime situazioni da risolvere sono quelli delle panchine, sta per prendere il via un importante valzer. Si muovono le big, l’Inter ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Conte, per quanto riguarda la Juventus, il nome in pole come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è quello di Jurgen Klopp. La notizia più importante di oggi riguarda l’Atalanta, dopo l’impresa della qualificazione in Champions League il tecnico Gasperini avrebbe dunque deciso di rimanere in nerazzurro. Sfuma dunque la possibilità per la Roma, i giallorossi sembrano intenzionati a puntare su Giampaolo come sostituto di Ranieri, l’attuale tecnico della Sampdoria è nel mirino anche di Milan e Bologna, i rossoblu però hanno incontrato nelle ultime ore Mihajlovic e la conferma del serbo è più vicina, risposta definitiva attesa entro 15 giorni, solo la chiamata di una big può portare via Mihajlovic dal Bologna.