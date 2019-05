Incredibile valzer di panchine, è corsa a due per Conte: nuovo allenatore per Milan e Roma, si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI]

VALZER PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ed il no della Roma. Il corteggiamento dei giallorossi è stato molto importante ma l’ex Ct della Nazionale ha rifiutato la proposta, questione di motivazione ma soprattutto di obiettivi, la Roma non può garantirgli un progetto vincente nell’immediato. Ecco perchè l’Inter ha la strada spianata ed un solo ostacolo verso l’accordo con Conte: la Juventus. Sì perchè è previsto per i prossimi giorni l’incontro tra Agnelli ed Allegri per la panchina bianconera, la conferma non è certa ed in caso di ribaltone Antonio Conte sarebbe praticamente il nuovo allenatore dei bianconeri, è apprezzato dai tifosi e rappresenta un allenatore di sicuro affidamento. La situazione è chiara, Conte aspetta la Juve prima di dare la risposta definitiva all’Inter. Per i nerazzurri non esiste alcun piano B: o Conte o la conferma di Spalletti.

Panchine Serie A, le intenzione di Roma e Milan

Roma e Milan sono due club pronti a cambiare allenatore dopo l’ultima stagione che può essere considerata deludente. I giallorossi preparano l’assalto a Gasperini, l’allenatore dei miracoli con l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro è il preferito dalla Roma, è seguito ormai da diversi anni e dopo le ultime imprese potrebbe tornare a guidare una grandissima squadra. Poi c’è il Milan, il divorzio con Gattuso è quasi certo. Nettamente in pole per il sostituto è proprio l’ex Roma Eusebio Di Francesco, si è parlato di un interesse del Siviglia ma la priorità per l’ex Sassuolo è rimanere in Italia e non avrebbe problemi ad accettare la corte del Milan. Quattro gli allenatori certi della conferma: Mazzarri al Torino, D’Aversa al Parma e Sempici alla Spal, Maran al Cagliari, a questi dovrebbe aggiungersi anche Montella alla Fiorentina. Ovviamente continuerà il matrimonio tra Ancelotti ed il Napoli. Incerto il futuro di Simone Inzaghi alla Lazio, rischia in caso di mancata vittoria in Coppa Italia o qualificazione in Europa League. Al momento sono alte le possibilità di doppio cambio a Genova: Giampaolo vorrebbe alzare l’asticella (De Zerbi primo nome in caso di addio di Giampaolo), Prandelli potrebbe anche lasciare per un feeling anche con la piazza che non sembra nato. Infine l’Udinese, in caso di salvezza Tudor dovrebbe mantenere il posto. A sorpresa dubbi su Mihajlovic al Bologna, non è certa la conferma del serbo che potrebbe essere attirato da una panchina più importante.