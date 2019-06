Addio Totti, Gravina: “Aspetto con grande attesa qualche cenno da parte sua”

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, a Rimini per “The Coach Experience”, alla domanda sul futuro di Totti, ha risposto di essere in attesa: “Aspetto un cenno da Totti. La FIGC è la casa della memoria e della storia. La Federazione non può non accettare l’idea di avere grandi campioni come Totti, De Rossi, Buffon, come Vialli o Baggio. Non può non pensare ad un loro coinvolgimento perché è la casa di questi campioni e non hanno bisogno di essere invitati, loro sono sempre parti attive della nostra vita quotidiana”.