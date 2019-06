Addio Totti, Rosella Sensi: “Lo vedo sofferente e capisco il suo dolore”

Addio Totti, si è appena conclusa la conferenza stampa dell’ex capitano. Nel frattempo l’ex presidentessa della squadra capitolina, Rosella Sensi, è intervenuta dagli studi del Tg2 per commentare la scelta. Ecco le sue parole.

“L’addio di Totti? Francesco ha messo davanti a tutto, anche oggi, la Roma. Lo vedo sofferente e capisco il suo dolore. Anche per me l’addio alla società giallorossa è stato un po’ come morire. E’ fondamentale che un presidente sia presente. Ed e’ fondamentale per tutto: per gestire non solo i giocatori ma anche i dirigenti“.