Allenatore Fiorentina, Commisso pensa in grande: Ranieri l’idea concreta, l’alternativa e due sogni [FOTO]

ALLENATORE FIORENTINA – Si è da poco conclusa una stagione da dimenticare in casa Fiorentina, il club viola si è salvato all’ultima giornata grazie al pareggio contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter. Dopo una buona prima parte di stagione la squadra è crollata, l’esonero di Pioli ha portato la squadra a disunirsi ed il percorso con Vincenzo Montella non è stato sicuramente all’altezza, l’Aeroplanino non è stato in grado di risollevare la squadra e la salvezza è arrivata soprattutto per demeriti altrui. Adesso sta iniziando un nuovo progetto con un nuovo proprietario, Commisso che ha intenzione di presentarsi con il botto e costruire una squadra competitiva. La prima mossa sarà quella dell’allenatore, con Commisso presidente da escludere la conferma di Vincenzo Montella. Si è parlato di un profilo internazionale ed il nome ideale sembra quello di Claudio Ranieri, attuale tecnico della Roma. Una soluzione porta ad un altro ex Roma, Di Francesco mentre i sogni sono due: Mourinho e Allegri, due nomi in grado di infiammare la piazza ma difficili da raggiungere.

Allenatore Fiorentina, le percentuali in panchina