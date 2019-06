Arezzo, incontro con il tecnico Dal Canto: l’esito

Si è svolto in data odierna un incontro tra la Dirigenza della S.S. Arezzo e l’allenatore Alessandro Dal Canto. La S.S. Arezzo ha voluto ancora una volta mettere in evidenza l’ottimo lavoro svolto da mister Dal Canto e dalla squadra tutta. Proprio in serata è stato fissato un incontro conviviale nel corso del quale, interpretando anche il pensiero della città e dei propri tifosi, è stata ribadita a tutti la gratitudine per aver contribuito a rilanciare con i risultati e con il gioco, al di là di ogni aspettativa, l’immagine calcistica di Arezzo. La S.S. Arezzo intende precisare che non è stata consensualmente effettuata alcuna risoluzione contrattuale con l’allenatore Dal Canto contrariamente a quanto scritto su alcune testate nazionali.

A questo riguardo è desiderio delle parti esaminare in tempi brevi quali saranno i progetti ed i programmi relativi alla stagione 2019/2020. E’ priorità della S.S. Arezzo in questa fase garantire la regolare iscrizione alla Lega Pro che sarà assicurata dalla attuale Proprietà entro il termine massimo del 24 giugno 2019.