Arresto Platini, Mughini: “sarebbe brutto macchiare così una splendida carriera”

“Non so nulla della vicenda e in questi casi il silenzio è d’oro. Spero chiaramente che Michel esca bene da questa vicenda, sarebbe davvero brutto macchiare la splendida carriera che ha avuto da atleta con una ‘storiaccia’ di corruzione”. Sono le dichiarazioni all’AdnKronos del giornalista e tifoso juventino, Giampiero Mughini, che commenta le vicende riguardanti Platini, ultime ore delicate per l’ex calciatore bianconero, l’ex presidente Uefa è stato arrestato con l’accusa di corruzione, nell’ambito dell’inchiesta preliminare sull’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar.