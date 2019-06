Arresto Platini, Paolo Rossi: “vicenda che mi rattrista”

“Platini? Non conosco i fatti ma mi auguro possa fare chiarezza e uscire bene da questa vicenda, dal punto di vista umano è una cosa che mi rattrista”. Sono le dichiarazioni di Paolo Rossi, ex compagno di squadra di Michel Platini alla Juventus, dichiarazioni rilasciate dagli studi della Rai. Platini risulta in stato fermo in via cautelare nell’ambito di una inchiesta in Francia sull’assegnazione al Qatar dei Mondiali 2022. La notizia è arrivata nella giornata di oggi e ha sconvolto il mondo del calcio, adesso l’ex calciatore spera di uscirne con meno conseguenze possibili.