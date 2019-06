Barcellona, il vicepresidente esce allo scoperto: “Neymar vuole tornare da noi. E su Griezmann…”

Il suo nome viene accostato al Barcellona ormai da un po’, e che ci fosse l’interesse era cosa risaputa. Ad uscire allo scoperto ora è anche il vicepresidente blaugrana Jordi Cardoner, che conferma: “La cosa giusta è dire che Neymar vuole tornare a Barcellona, ma io non sono d’accordo nel dire che il Barcellona si sta preoccupando di ingaggiarlo. Questo problema non è sul tavolo. Non ci sono contatti. E’ un’operazione che non abbiamo affrontato, non sappiamo se arriverà a buon fine“. Queste le sue parole nel corso di una conferenza stampa di alcuni progetti del club legati al sociale.

“Ma non c’è da meravigliarsi – prosegue – che Neymar voglia tornare, questo posto è come pochi altri. E’ già successo che giocatori siano andati via e poi tornati, Fabregas, Piqué… C’è una possibile volontà del giocatore e ora stiamo decidendo, ma le informazioni sono state accelerate dai media. Naturalmente Neymar è un grande giocatore e l’aspetto sportivo è indiscutibile, ma ciò che lo circonda è una questione che dobbiamo valutare. Ci sono cose che ancora non capisco sul suo addio di due anni fa. Devono cambiare gli scenari affinché la cosa venga presa in considerazione, ora non possiamo fare valutazioni. Griezmann? Comprendo che ogni giocatore abbia l’obiettivo di venire a Barcellona, dove c’è il miglior giocatore della storia. Ma dobbiamo mantenere un budget equilibrato“.

Più che il Barça interessato al brasiliano sembra essere ‘O Ney’ a voler tornare in Spagna. Il quotidiano ‘Sport’ scrive di Ousmane Dembélé come possibile contropartita per ‘ammorbidire’ la proposta dei parigini (300 milioni di euro). Il francese, che potrebbe gradire la pista PSG, è il secondo nome fatto dopo quello di Coutinho.