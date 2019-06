Caos in Serie A e Serie B, la Procura indaga su Cagliari-Frosinone: in arrivo i deferimenti?

Il Benevento ha comunicato con una nota che Roberto Insigne , protagonista della scorsa stagione resterà ai sanniti, poiché il Napoli non ha esercitato il contro-riscatto per l’ala, fratello di Lorenzo. Roberto Insigne ha realizzato 8 reti in 27 presenze nella stagione da poco conclusasi.

Benevento, il Napoli non esercita la contro-opzione per Roberto Insigne: il calciatore resta in giallorosso

