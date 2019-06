Buffon, l’agente del portiere apre al Porto: “soluzione gradita, c’è Conceicao”

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, una situazione importante da decidere è quella che riguarda il futuro del portiere Gigi Buffon. E’ in piedi l’ipotesi Italia ed in particolar modo quella che porta al Parma ma anche quella del Porto, la conferma arriva direttamente da Silvano Martina, agente del portiere 41enne, in una dichiarazione al quotidiano portoghese O Jogo. “Non c’è nulla di concreto, nessun contatto diretto, ma l’idea di giocare nel Porto e in Portogallo è di grande interesse per Buffon”.

“Parliamo di un club con una grande storia e che gioca in Champions League. Inoltre, lì ritroverebbe il suo amico Sergio Conceicao”. Il Porto sta sondando il mercato alla ricerca del sostituto di Iker Casillas, fermato un mese fa da un problema al cuore, Buffon rappresenta una situazione caldissima.