Gianluigi Buffon ha lasciato il Psg. Ora per l’ex portiere della Juventus si aprono diversi scenari: dalla Cina, agli Usa, fino ad un possibile ritorno in Italia. Proprio quest’ultima sembra essere l’ipotesi che va per la maggiore tra i bookmakers. In particolare, Sisal Matchpoint dà l’ipotesi Serie A come la più accreditata, con tre squadre interessate a Buffon: Genoa, Parma e Lazio. Le tre possibilità sono tutte legate al cuore del portiere: il Genoa gli fa riaffiorare i ricordi di quando era ragazzo e andava da Massa Carrara al Marassi per assistere alle partite del Grifone dalla gradinata Nord; il Parma lo ha fatto esordire in Serie A e lo accoglierebbe a braccia aperte; infine, c’è la Lazio che, stando alle parole dell’agente di Buffon Silvano Martina, nutre le simpatie del portiere. Gli analisti di Sisal Matchpoint quotano le tre possibilità, mettendo in pole il Genoa (6,00) seguito dal Parma (7,50), in coda la Lazio (9,00).

