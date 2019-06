Calcio femminile, il Real Madrid avrà una squadra dalla prossima stagione

Il calcio femminile sempre più alla ribalta, in particolar modo il mondiale è sempre più seguito in vista dei nuovi appuntamenti con la nazionale italiana che si candida ad essere grande protagonista. Nel frattempo il Real Madrid avrà una squadra femminile nella prossima stagione, come riportano i media spagnoli i ‘blancos’ avrebbero trovato un accordo con il CD Tacon, club che milita nella Liga Iberdrola per una cifra di 500mila euro, la società di Hortaleza al momento non ha confermato l’indiscrezione ma nemmeno smentito, sarebbe sicuramente una soluzione affascinante.