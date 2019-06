Calciomercato Atalanta, le contropartite alla Spal per avere Lazzari

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta ha intenzione di costruire una squadra importante con l’obiettivo di essere super competitiva in campionato e Champions League, prevista anche qualche cessione che però sarà rimpiazzata con calciatori all’altezza. Sembra destinato ad andare via Castagne mentre per la fascia il nome in cima ai desideri è quello di Manuel Lazzari, la Spal non è intenzionata a cedere il suo pupillo ma potrebbe convincersi dietro la giusta valutazione e soprattutto con l’inserimento di contropartite. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ le soluzioni portano a Sportiello che dovrebbe prendere il posto di Viviano e l’attaccante D’Alessandro, due soluzioni gradite alla Spal, le trattative non sono ancora entrate nel vivo ma si tratta di idee interessanti.