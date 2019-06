Stagione fantastica, ad un passo dalla vittoria della Coppa Italia e con lo storico traguardo della qualificazione in Champions League raggiunto. Per l’Atalanta l’obiettivo è costruire una squadra all’altezza della prossima stagione, così come confermato dal presidente Percassi qualche giorno fa.

Ma è sul mercato in uscita degli orobici che si concentra l’attenzione di Gianluca Di Marzio, che a “Calciomercato – L’originale” svela le mosse dei bergamaschi. A detta del giornalista, il sacrificato numero uno potrebbe essere il difensore Mancini, su cui ci sono Roma e Milan. Ma non è il solo a poter lasciare. Sembrerebbe infatti esserci un intesa di massima tra il Napoli e Duvan Zapata, con Roberto Inglese possibile pedina di scambio.