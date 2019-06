Il calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannunciano mesi caldissimi con le big pronte a scatenarsi con colpi uno dietro l’altro. Il Bayern Monaco ha deciso di cedere il 30enne difensore centrale Jerome Boateng, secondo quanto riporta la Bild il calciatore non gode della fiducia dell’allenatore croato Niko Kovac e nemmeno del direttore sportivo Hasan Salihadmizic, per questo motivo lo stesso difensore avrebbe chiesto al club tedesco la cessione nella prossima finestra di mercato, il prezzo è stato fissato in 15 milioni di euro, in Italia Inter e Juventus hanno giù chiesto informazioni, piace soprattutto per l’esperienza internazionale che può essere utile in Champions League.