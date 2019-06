Calciomercato Ciliverghe, è fatta per l’attaccante De Angelis

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’accordo con la punta Ciro De Angelis per la prossima stagione calcistica. L’attaccante reduce dall’esperienza in Serie C a Monopoli e dalla vittoria del campionato di Serie D con il Cesena torna a vestire il gialloblù con cui in passato ha firmato imprese storiche tra cui la tra cui la stagione in cui realizzò 23 reti in campionato. In due stagioni con la maglia gialloblù trentatre le reti messe a segno da De Angelis. “E’ l’attaccante che volevamo – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – non servono presentazione per De Angelis che ha fortissimamente voluto tornare al Ciliverghe dove tutti lo aspettavamo a braccia aperte. Non ci possono essere dubbi su di lui, è una punta di grande valore che ha fatto benissimo con questa maglia e che garantisce un numero di reti importanti”.

“Non vedevo l’ora di tornare qui. – le parole di Ciro De Angelis – Questa è la mia casa calcistica, in questa stagione è nato un progetto importantissimo e molto allettante, la squadra che sta nascendo per la prossima stagione è importante, il centro è stato rifatto completamente e potrebbe fare tranquillamente una serie B; personalmente non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia. Carobbio per me è sinonimo di garanzia, ha inciso moltissimo nella mia scelta al di là dell’aspetto affettivo. Arrivo da una stagione particolare, in cui sono cresciuto molto ed ho vinto, ma ho avuto qualche contrattempo fisico”.