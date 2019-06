CALCIOMERCATO FIORENTINA – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, sul futuro dell’attaccante Federico Chiesa. “Speriamo di aumentare i giocatori nazionali nella squadra –aggiunge Commisso a Espn-. Abbiamo bisogno di tempo per crescere, investire e spendere i soldi nel modo giusto. Voglio che i tifosi siano fieri della squadra”. Intenzioni importanti dunque in casa Fiorentina con Chiesa che deve rappresentare un punto fermo.