CALCIOMERCATO INTER – L’Inter fa sul serio per la prossima stagione, l’intenzione della squadra nerazzurra è quella di essere protagonista in campionato e Champions League e l’arrivo di Antonio Conte rappresenta un ottimo biglietto da visita. Nel frattempo una story su Instagram di Stefan de Vrij fa sognare i tifosi nerazzurri, il calciatore ha condiviso una foto con il compagno della nazionale olandese Donny van de Beek, calciatore dell’Ajax e reduce da una grande stagione con la maglia dell’Ajax. A corredo di una foto insieme l’ex Lazio ha aggiunto due emoji nerazzurre e una faccina che strizza l’occhio. Un indizio social che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri. “De Vrij non illudermi pure tu Van de Beek e’ un mio pallino, quanto vorrei vederlo giocare nella mia Inter” si scrive su Twitter. “Uno come De Vrij che si sbilancia cosi’ mettendo due pallini nerazzurri con vicino Van De Beek mi fa pensare che ci sia qualcosa sotto”.