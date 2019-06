Calciomercato Inter – Settimana decisiva in casa Inter per Barella e Dzeko. Cinquanta milioni per il centrocampista del Cagliari, si punta a bonus e contropartite per diminuire il prezzo; i sardi restano fermi sulla loro posizione ma Marotta è sicuro di chiudere l’affare in tempi brevi: Bastoni, Dimarco, Karamoh e Eder le contropartite gradite agli isolani; con Barella c’è già l’accordo per un quinquennale da oltre due milioni di euro a stagione. Edin Dzeko spinge per andare all’Inter. Come noto il bosniaco sta rifiutando le offerte di rinnovo fattegli dalla Roma. I giallorossi chiedono 20 milioni per liberare l’attaccante, l’Inter non intende andare oltre i 12. Anche qui i nerazzurri potrebbero inserire qualche contropartita o qualche giovane: Pinamonti , in particolare, è molto gradito alla Roma. Occhio anche alla pista Kolarov che potrebbe infiammarsi, facendo diventare quello tra Inter e Roma un doppio affare.

Ore calde anche per la questione Icardi. L’attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte per motivi caratteriali. L’intenzione di Icardi e dell’agente Wanda Nara è quella di rimanere in nerazzurro. Le soluzioni alternative portano a Juventus (un difficile scambio con Dybala), Napoli o estero (Manchester United).