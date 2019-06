CALCIOMERCATO INTER – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte per la panchina, un top nel suo ruolo e che porterà l’Inter ancora più in alto. Nel frattempo la dirigenza prepara i botti sul calciomercato, notizie importanti nelle ultime ore e spesa in casa Roma. Il nome vecchio è quello di Edin Dzeko, c’è l’accordo con il calciatore, manca ancora quello con i giallorossi ma con ogni probabilità sarà il bosniaco il sostituto di Icardi. E per la fascia secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ c’è la soluzione Kolarov, il calciatore è in uscita dalla Roma, garantisce esperienza e spinta, l’uomo ideale per il gioco di Conte. L’Inter prova a prendere forma, Dzeko e Kolarov i possibili primi innesti.