Calciomercato Inter, torna di moda Kovacic: opzione prestito con diritto di riscatto

CALCIOMERCATO INTER – Torna di moda un nome per il centrocampo dell’Inter: Mateo Kovacic. Il croato è pronto a fare pressione sul Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto pur di tornare in nerazzurro. Il primo obiettivo per il centrocampo di Antonio Conte resta Barella, per il quale si conta di chiudere presto. Ma, vista la grana Nainggolan che, al pari di Icardi, il nuovo allenatore preferirebbe non tenere in rosa, si apre la possibilità Kovacic ma solo alle condizioni dell’Inter: prestito. Il centrocampista croato sarebbe perfetto da mezz’ala nel 3-5-2 dell’allenatore salentino.