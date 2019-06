Calciomercato Inter, tre colpacci per Conte: l’11 da sogno che infiamma i tifosi, come cambia la squadra [NOMI e DETTAGLI]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO INTER – Inizia un nuovo progetto in casa Inter dopo l’ultima stagione che è stata deludente ma che si è conclusa ugualmente con la qualificazione alla Champions League. Il club nerazzurro ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte che rappresenta una sicurezza dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale, ha le caratteristiche per tirare fuori il meglio dalla squadra. Negli ultimi giorni sono andati in scena diversi incontri per programmare al meglio il futuro, è stato affrontato l’argomento del calciomercato, si è parlato di conferme e di possibili acquisti. I nomi messi nel mirino sono di quelli importanti, calciatori assolutamente in grado di fare la differenza, il salto di qualità e probabilmente anche in classifica sarà evidente. Oltre l’11 base Conte potrà contare su calciatori di sicuro affidamento come Asamoah, Vecino o Keita. Arrivano tre colpacci che cambiano l’11, in alto la fotogallery con i nuovi acquisti e con la nuova formazione.