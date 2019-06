Calciomercato Juventus, tutto su de Ligt: per il centrocampo c’è Rabiot ed in attacco…

CALCIOMERCATO JUVENTUS – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno deciso di affidarsi a Maurizio Sarri, una scelta che ribalta le strategie del passato del club ma una decisione che potrebbe anche dimostrarsi vincente. Sì, perchè le qualità dell’ex Chelsea non sono sicuramente in discussione, la squadra è già fortissima ma la dirigenza ha deciso di rinforzare ulteriormente la rosa per tentare l’assalto alla Champions League. Per il centrocampo è stata presa una decisione importante, quella di risparmiare per gli altri ruoli, quindi si è deciso di puntare tutto su Rabiot, il francese è pronto ad arrivare a parametro zero ed il reparto può così considerarsi al completo, da escludere dunque le trattative con Pogba o Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, le strategie

La Juventus ha deciso di puntare tutto sulla difesa e si avvicina sempre di più a de Ligt, i bianconeri si sono ‘innamorati’ del calciatore dell’Ajax proprio in occasione della doppia sfida di Champions League della scorsa stagione e hanno deciso di investire 70 milioni di euro, in caso di fumata bianca sarà il perno della prossima stagione al fianco di Bonucci o Chiellini. E le altre mosse? Molto dipenderà dalle cessioni, in caso di addio di Cancelo (non certo) arriverà un terzino destro e probabilmente un attaccante. In caso di partenza di Dybala arriverà un top player (Chiesa il nome preferito) altrimenti una valida alternativa in grado di mettere in difficoltà i titolari.