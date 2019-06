CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ad un passo il secondo acquisto dei bianconeri. Dopo l’arrivo di Ramsey è vicinissimo l’ingaggio di Traoré dall’Empoli, come confermato dalle parole del presidente Fabrizio Corsi, a margine della sua partecipazione alla rassegna di moda “Pitti Immagine” in corso a Firenze: “Traoré alla Juventus? Al momento penso di sì. Credo che al 90%, anche qualcosa in più, vada così, c’è l’accordo su tutto”. “Hamed Traore è un giocatore che ci hanno chiesto diverse squadre che l’anno prossimo giocheranno la Champions League – prosegue Corsi – e questo dà un valore a questo ragazzo, un valore che poi lui dovrà confermare. Ha fatto un finale di campionato straordinario, si è confermato che non ha nulla, il rammarico è che si sia messa un’ombra su di lui ingiustificata. Ci sarebbe da aprire uno scenario un po’ polemico perché in realtà non aveva niente che gli potesse impedire di fare attività agonistica”.

Un pensiero anche sul passaggio di proprietà della Fiorentina: “Rocco Commisso alla Fiorentina? Io sono contento per l’ambiente di Firenze che penso possa essere rinfrancato da una persona di questo livello che viene a investire in Italia, però mi dispiace per l’uscita di scena dei Della Valle perché negli ultimi due anni magari non hanno accontentato i fiorentini ma nel calcio non c’è memoria: i Della Valle hanno portato la Fiorentina a qualificarsi in Coppa Uefa e spesso in Champions League. Mi auguro che il nuovo presidente sappia fare lo stesso”.