CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte calciomercato, ormai ai dettagli l’arrivo del primo regalo per Sarri. Stiamo parlando del centrocampista Rabiot, si tratta di un nuovo colpo a parametro zero, il calciatore dovrà aspettare altri dieci giorni per liberarsi dal Psg e poi firmare con la Juventus. Tante le squadre che avevano messo gli occhi sul centrocampista ma i bianconeri hanno bruciato tutti assicurandosi un calciatori di talento ed una sicurezza anche a livello internazionale, Rabiot firmerà un contratto di tre o quattro anni a 7 milioni di euro.

Nasce dunque una squadra sempre più forte ed in grado di fare la voce grossa anche in Champions League, un centrocampo formato da Ramsey, Pjanic e Rabiot è di altissimo livello, senza dimenticare gente come Matuidi, Emre Can e Bantancur, verso l’addio invece Khedira. Vicina la cessione anche di Cancelo, il portoghese verso il Manchester City, la Juventus chiede solo cash e l’accordo sembra possibile, poi inizierà la caccia al sostituto. In attacco Dybala e Douglas Costa sono stati tolti dal mercato, discorso diverso invece per Gonzalo Higuain, il Pipita non rientra nei piani della dirigenza e quindi è alla ricerca di una nuova destinazione.