Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c’è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri potrebbe esserci il coinvolgimento indiretto del Pipita Higuain. “Entro il 30 giugno – si legge – il Chelsea dovrà versare la propria rata di nove milioni per il prestito dell’argentino, che non sarà riscattato. Non è escluso che, per superare il tira e molla, il famoso indennizzo possa erodere quella cifra, anche a costo di non coprire l’intera quota dell’ammortamento annuale di Gonzalo: erano previsti 18 milioni totali e 9 li aveva già versati il Milan“.

Ma non è tutto. “Ieri in Turchia – scrive ancora la rosea – Paratici ha (ri)visto da vicino pure Paul Pogba. Non era l’occasione per chiacchiere approfondite di mercato anche perché il Polpo è rappresentato da un big come Mino Raiola, e la trama è molto più complessa. Non c’è dubbio, però, che i bianconeri ci proveranno davvero: quel francesone, incrociato da Paratici a Konya dopo una serata no in campo, è l’obiettivo più alto di Madama“.