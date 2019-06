CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus prepara il restyling sulle corsie. Tanti i nomi in ballo; potrebbero lasciare Cancelo e Alex Sandro. Per il portoghese ci sono colloqui in corso con il Manchester City. Nell’affare potrebbe rientrare, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Danilo. Il brasiliano ha trovato poco spazio dopo il suo arrivo dal Real Madrid. Proprio i Blancos, appaiono interessati ad Alex Sandro in caso di partenza di Marcelo. Ecco perché la Juventus tiene gli occhi aperti su Emerson Palmieri. Quello dell’italo-brasiliano è un nome già accostato a gennaio ai bianconeri, che ora con il possibile arrivo di Maurizio Sarri in panchina potrebbero tentare l’affondo decisivo con il Chelsea. Intanto la Juventus ha praticamente chiuso con il Sassuolo per Demiral sulla base di 16 milioni. Il centrale nero-verde si va ad aggiungere a Romero. Quest’ultimo, però, resterà in prestito al Genoa per un’altra stagione.