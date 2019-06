Calciomercato Lazio, Inzaghi detta le linee guida: i 4 colpi richiesti dal tecnico [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Calciomercato Lazio – Il rinnovo è arrivato pochi giorni fa, allontanando così le voci – a dir la verità sempre meno insistenti col passare dei giorni – che lo vedevano vicino prima alla Juventus e poi al Milan. Simone Inzaghi ora è concentrato solo alla Lazio, c’è da programmare una stagione che vedrà i biancocelesti lottare nuovamente in Europa League, conquistata dopo aver vinto la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il tecnico piacentino, insieme al Ds Tare (anch’egli sulla via della conferma dopo le voci di un possibile passaggio in rossonero), stanno pensando a come rinforzare la rosa. Tra le richieste fatte dall’ex attaccante ci sono quattro nomi in particolare, proposti dal Corriere dello Sport odierno. Sfoglia la FOTOGALLERY per scoprirli.