CALCIOMERCATO LAZIO – Grandi manovre in casa biancoceleste. Vicinissimo l’accordo per portare a Roma Jonathan Rodriguez Menendez, detto Jony, ala del Malaga, l’ultima stagione in prestito al Deportivo Alaves. L’esterno è in scadenza nel 2020 e il Malaga vorrà monetizzare in questa sessione di mercato per evitare di perdere il calciatore a zero l’anno prossimo. La Lazio ha il sì di Jony, la cui valutazione è di 7 milioni di euro. L’affare potrebbe essere agevolato dal fatto che il Malaga milita nella Segunda Division spagnola e dovrà disputare i playoff per tentare il ritorno nella Liga. In caso di mancata vittoria degli spareggi potrebbe essere in discesa la strada per concludere l’affare anche se non è da sottovalutare la concorrenza di Valencia e altri club della Liga. Jony, nell’ultima stagione, ha collezionato 36 presenze con l’Alaves mettendo a segno 5 reti e fornendo ben 11 assist.

