CALCIOMERCATO LECCE – Stagione strepitosa il casa Lecce che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, percorso incredibile con Liverani in panchina. Adesso l’intenzione è quella di ripetersi anche nel prossimo campionato, per questo motivo la dirigenza sta valutando tantissimi nomi sul mercato, novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Lecce sta valutando la possibilità di acquistare José Cifuentes, centrocampista ecuadoreno classe 1999 di proprietà del CD America de Quito protagonista al Mondiale Under 20. La trattativa può entrare nel vivo nei prossimi giorni.