CALCIOMERCATO LECCE – Il Lecce fa sul serio dopo la promozione nel campionato di Serie A ed è letteralmente scatenato sul mercato con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Ecco il punto sulle trattative secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Abate è stato proposto e viene valutato, ancora presto per definire il colpo Dragowski per la porta, chiesto al Cagliari l’attaccante Farias reduce dall’esperienza con la maglia dell’Empoli. Sondaggio per il prestito di Tutino del Napoli e Barrow dell’Atalanta. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio invece occhi su Brayan Vera, terzino colombiano classe ’99 del Leones FC, profilo giovane sul quale Meluso e Liverani vorrebbero puntare.