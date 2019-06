Calciomercato Lecce, club scatenato: la lista degli obiettivi è incredibile [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO LECCE – Il Lecce ha intenzione di confermarsi dopo l’incredibile promozione nel campionato di Serie A. In due anni il club giallorosso è passato dalla Serie C alla massima categoria, merito anche e soprattutto dell’allenatore Liverani, vero e proprio artefice della scalata. Adesso l’obiettivo del club è quello di confermarsi, la squadra è già competitiva ma sono necessari innesti di categoria per innalzare qualità ed esperienza nella squadra. Sono infatti in arrivo acquisti in ogni reparto, nelle ultime ore sono circolati tantissimi nomi tra voci e trattative vere e proprie, la certezza è che il Lecce metterà a segno diversi colpi. Sfoglia la fotogallery in alto per tutti gli obiettivi per la prossima stagione.