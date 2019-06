Il calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannuncia un’estate caldissima. Non solo le grandi squadre attive ma anche quelle di media e bassa classifica. Tanti club hanno messo nel mirino l’attaccante Ciccio Caputo, il calciatore è reduce dalla retrocessione con la maglia dell’Empoli ma ha dimostrato di meritare la Serie A. Per questo motivo secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Speciale calciomercato è finito nel mirino di Lecce e Parma, due squadre alla ricerca di un attaccante. Nuovi contatti potrebbero esserci entro i prossimi giorni, il futuro di Caputo dovrebbe essere ancora in Serie A.