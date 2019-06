CALCIOMERCATO LECCE – Con una nota sul suo sito internet, il Lecce ha comunicato “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ievgenii Shakhov nell’ultima stagione al Paok Salonicco”. Il centrocampista ucraino classe ’90 ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l’anno successivo. Campione di Grecia con il PAOK nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) ha vinto la Coppa di Grecia, collezionando in tutto 8 presenze nella fase qualificazione della Champions League e 4 nell’ultima edizione di Europa League.