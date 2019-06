Nelle ultime ore, quello che sembrava un affare in discesa per il Napoli rischia di complicarsi seriamente. Su Jordan Veretout, obiettivo di mercato dei partenopei, infatti, sono piombate diverse squadre. L’Atalanta in primis sembra aver fatto i primi tentativi per arrivare al centrocampista francese, valutato non meno di 25 milioni. Secondo quanto riporta l’Équipe, si sarebbe fatto vivo anche l’Arsenal. Il regista francese, ha bene impressionato nelle 33 partite giocare in Serie A nella scorsa stagione tanto da attirare l’attenzione dei Gunners. Napoli, dunque, che rischia di essere beffato.

Arsenal che invece difficilmente riuscirà ad arrivare a Samuel Umtiti, difensore del Barcellona. Il centrale francese, obiettivo anche della Juventus, nel corso di una intervista a RTL France ha ribadito la sua intenzione di restare in Spagna. “Ho avuto una stagione complicata, ma sarò ancora a Barcellona la prossima stagione”, ha detto.