Calciomercato, la Roma in pole per Barella e l’Inter può pagare la clausola di Pellegrini

La prossima settimana sarà molto probabilmente decisiva per il futuro del centrocampista Barella, vera e propria asta di calciomercato per il calciatore ed a beneficiarne sarà proprio il club sardo che incasserà una cifra importante da spendere poi sul mercato. Sembrava praticamente fatta per il trasferimento all’Inter, accordi quasi totali raggiunti sia con il calciatore che tra i club poi l’inserimento della Roma che ha cambiato le carte in tavola. L’offerta dei giallorossi è di quelle importanti: 35 milioni più l’attaccante Defrel, il Cagliari ha dato l’ok ed adesso è tutto nelle mani di Barella, a questo punto può essere considerato vicino il trasferimento alla Roma. E l’Inter? I nerazzurri si sono trovati spiazzati e non hanno intenzione di rilanciare, così l’obiettivo arriva proprio dai giallorossi e porta il nome di Lorenzo Pellegrini. Il calciatore può liberarsi dietro pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro, è molto legato a Roma ed alla Roma ma alla fine è tentato dalla pista nerazzurro, non serve accordo tra le società proprio perchè l’Inter è intenzionata a pagare la clausola.