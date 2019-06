Calciomercato Sampdoria – Il suo addio era nell’aria, adesso è arrivata la conferma definitiva. Joachim Andersen lascia la Sampdoria, è lui stesso ad annunciarlo nel corso di un’intervista ai microfoni di bt.dk. Ecco le sue parole.

“E’ ora di andare via. Potrebbe essere il momento di fare un salto nella mia carriera. Ho amato il mio periodo alla Sampdoria, i tifosi, il presidente, lo staff, i compagni, la città, ma forse è arrivato il momento di cambiare. Per me è importante che anche la Samp possa beneficiare di un mio eventuale trasferimento. Posso solo dire grazie a questo club. Giampaolo? Ha avuto un ruolo importante nella mia crescita. E’ conosciuto come uno dei migliori allenatore in Italia per organizzazione difensiva. Mi ha reso più completo, ho imparato molto da lui“.