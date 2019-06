Calciomercato Sassuolo, inserimento per Caprari

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Il Sassuolo ha risolto la prima situazione per la prossima stagione, in panchina è stato confermato il tecnico De Zerbi, si tratta di un tecnico molto bravo che ha deciso di posticipare il grande salto, sarà nuovamente l’allenatore dei neroverdi. Tecnico e dirigenza sono al lavoro in vista del campionato e stanno valutando le strategie sul fronte mercato, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea per l’attacco porta a Gianluca Caprari della Sampdoria, si tratta di un ritorno di fiamma considerando l’assalto già dal mese di gennaio. L’attaccante è nel mirino anche del Torino ma al momento il Sassuolo sembra in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del calciatore.