CALCIOMERCATO SASSUOLO – Il Sassuolo ha ufficializzato una operazione in entrata e una in uscita: il club neroverde ha prelevato dall’Inter a titolo definitivo il difensore classe ’99 Marco Sala. Il promettente giovane arriva nell’ambito della cessione di Sensi ai nerazzurri. Lascia l’Emilia invece l’attaccante del 1998 Andrea Cisco, passato in prestito al Pescara.