Calciomercato Serie B, le trattative: il Palermo prepara il colpo, mosse di Empoli e Pescara

CALCIOMERCATO SERIE B – Non solo il calciomercato di Serie A, anche quello di Serie B entra nel vivo e nelle ultime ore sono andate in scena trattative importanti, ecco il punto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Palermo punta Kragl, il centrocampista è stato un grande protagonista e dopo la retrocessione del Foggia nel campionato di Serie C si prepara a salutare. L’Empoli segue il centrocampista del Parma Stulac e l’attaccante Moreo, lo scorso anno al Prato. Il Pescara sprinta per Ciciretti, il Perugia ha chiesto Dezi al Parma ma deve vincere la concorrenza dell’Empoli. Il Livorno ha in pugno Marsura e c’è l’idea Morganella. Davide Petrucci torna in Italia e firma un biennale con l’Ascoli, la Juve Stabia chiede Lodi al Catania.