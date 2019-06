Calciomercato Serie C, grande duello Reggina-Bari: mossa dell’Avellino e valzer di portieri

CALCIOMERCATO SERIE C – Il calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Scatenato il Monza che punta Mbakogu ed è ai dettagli per il difensore Sampirisi mentre la Vis Pesaro insegue il difensore Lelj del Ravenna, forte concorrenza anche del Carpi. Il Venezia risolve il contratto con il portiere Facchin, Solerio rinnova contro la Giana, l’Olbia ha messo le mani sul portiere Dega. La Ternana per la porta valuta Tozzo e tiene viva la pista Brunori Sandri per l’attacco, l’Avellino studia il centrale Marzorati, sfida ‘affascinante’ quella tra Reggina e Bari per Rosina, pugliesi anche su Schenetti. Il Catanzaro ha chiesto Arrighini al Carpi e sonda De Falco e Baclet proprio della Reggina.