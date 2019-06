Calciomercato Torino, Cairo scatenato: la lista (lunghissima) degli obiettivi [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino si tuffa sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima per la prossima stagione, la base c’è come conferma l’ultimo importante campionato e la qualificazione in Europa League sfiorata. Walter Mazzarri rappresenta sicuramente una garanzia, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare l’ex Napoli e Reggina in ogni richiesta. L’intenzione è quella di non cedere alcun big, probabilmente solo Baselli è con la valigia in mano mentre da valutare la situazione dell’attaccante Simone Zaza. In entrata invece sono tantissimi i nomi circolati per il Torino, in alto la fotogallery con tutti gli obiettivi di mercato per la prossima stagione tra voci e trattative vere e proprie.