Sono ore caldissime per il calciomercato, in particolar modo al centro delle trattative sono finiti i gioielli dell’Empoli pronti a tornare nel campionato di Serie A dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Rade Krunic potrebbe davvero giocare per il Torino nella prossima stagione, sul tavolo anche l’offerta del Genoa ma alla fine dovrebbe prevalere la volontà del calciatore che spinge per la soluzione granata. Così il Genoa potrebbe chiudere per Bennacer, il prezzo è però molto alto, 10-12 milioni e quindi il presidente Preziosi dovrà effettuare un investimento importante per assicurarsi le prestazioni del calciatore.