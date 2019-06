Calciomercato Torino, boom Cairo: super colpi per Mazzarri, l’11 è pazzesco [NOMI e DETTAGLI]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino fa sul serio. Il club granata è reduce da una stagione veramente importante che però si è conclusa senza la qualificazione in Europa League, adesso l’intenzione del presidente Cairo è quella di alzare ulteriormente l’asticella e giocarsi tutte le carte per la prossima stagione. Il tecnico Mazzarri rappresenta una certezza da questo punto di vista, negli ultimi giorni sono andati in scena incontri tra l’allenatore e la dirigenza si è parlato dei programmi futuri ma anche e soprattutto di questioni di mercato. La prima decisione riguarda i big del campionato, l’intenzione è quella di non cedere i big a partire da Nkoulou, Izzo e Belotti, l’unico con la valigia in mano sembra Baselli. Poi acquisti mirati con calciatori di esperienza ed in grado di fare la differenza, previsto un ritorno importante nell’11, poi tre innesti di grande spessore e che innalzano tantissimo la qualità della squadra. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire i possibili colpi del Torino ed il nuovo 11 di Mazzarri, squadra altamente competitiva.