CALCIOMERCATO TORINO – La stagione da poco conclusa ha dato consapevolezza in casa Torino, il club granata adesso programma la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva da regalare al tecnico Walter Mazzarri. Ecco il punto sulle trattative secondo quanto riporta ‘TuttoSport’. Per la fascia si pensa a Laxalt tramite uno scambio con il Milan per Bonifazi, per il centrocampo il pupillo dell’allenatore ex Napoli è Pereyra mentre torna di moda un vecchio obiettivo, Krunic dell’Empoli protagonista di una stagione molto importante nonostante la retrocessione, proprio questo potrebbe favorire la trattativa, sempre per la mediana obiettivo Grujic di proprietà del Liverpool. Poi tutto sull’attacco per individuare una spalla di Belotti, i nomi sono quelli di Caprari della Sampdoria e Cutrone del Milan.