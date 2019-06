Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Affari Inter-Cagliari, Torino e Atalanta scatenate

TRATTATIVE CALCIOMERCATO – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia. Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, stella dell’Italia Under 20 che molto bene sta facendo ai Mondiali e quest’anno al Frosinone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per Mario Rui e nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è finito Verdi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La trattativa tra il Cagliari e l’Inter per l’approdo di Barella in nerazzurro entra sempre più nel vivo. La squadra milanese ha offerto tre contropartite, l’Inter per abbassare la richiesta iniziale di Giulini, che per Barella chiede 50 milioni, sta pensando di inserire nell’affare Eder (di ritorno dalla Cina), Karamoh (di rientro dal prestito al Bordeaux) e Bastoni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Atalanta, qualificatasi per la prima volta nella sua storia alla Champions League, è alla ricerca di profili interessanti da inserire in rosa: occhi in casa Sassuolo con Consigli e Duncan nomi concreti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il portiere classe ’87 è molto apprezzato da Gasperini. Per Consigli si tratterebbe di un ritorno, dopo l’esperienza con la maglia dell’Atalanta tra il 2008 e il 2014. Duncan, invece, è un nome molto gradito sia all’allenatore che ai vertici della Dea. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).