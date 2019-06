Calciomercato, tutte le trattative del giorno: la nuova Sampdoria, il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella

Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex centrocampista della Roma De Rossi è stato infatti cercato negli ultimi giorni da due squadre di Serie A: il Milan e la Fiorentina. La risposta? Ovviamente un ‘no grazie’, per non mancare di rispetto alla squadra di cui è stato calciatore ma prima ancora tifoso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Sampdoria programma la nuova stagione. Vicinissimo il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco (attesa a giorni l’ufficialità), il ds Carlo Osti inizia a lavorare sul mercato per regalare al nuovo allenatore una squadra all’altezza. Dopo l’ottima stagione disputata dai blucerchiati, sono tanti i pezzi pregiati richiesti da club di prima fascia. A partire da Andersen e Praet, seguiti da Arsenal e Milan su tutte. (I NOMI IN ENTRATA).

Continui contatti tra l’Inter ed il Cagliari per sbloccare l’affare Barella. La valutazione del club sardo è chiara, 50 milioni di euro ma con i nerazzurri pronti ad inserire due contropartite importanti in grado di sbloccare l’affare. Oggi è andato in scena un nuovo incontro tra le parti, c’è la disponibilità a chiudere per una parte cash più due contropartite che portano i nomi dell’attaccante Eder e del difensore Bastoni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).