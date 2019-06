Casillas non conferma le voci sul ritiro: “non è ancora il momento”

Sono stati giorni difficili gli ultimi per il portiere Iker Casillas colpito da un malore nelle ultime settimane, problemi al cuore per l’ex Real Madrid. Adesso attraverso il proprio account di Twitter ha comunicato di non aver ancora deciso se lasciare o meno il calcio giocato. “Un giorno dovro’ pure ritirarmi, ma vorrei annunciare la notizia quando arrivera’ il momento. Per ora non e’ il momento, mi sto riposando. Ieri mi sono sottoposto a una visita di controllo con il dottor Felipe Macedo, e’ andato tutto molto bene. Questa e’ una grande notizia, che volevo condividere con tutti”. Le notizie dall’estero invece parlano di un imminente ritiro per Casillas.